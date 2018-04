Ruas esburacadas e cobertas de entulho levam moradores de Anhandui a pedir ajuda

Os moradores do Distrito de Anhanduí – distante 59,3 quilômetros de Campo Grande – entraram em contato com o vereador Otávio Trad (PTB) para pedir ajuda.

As ruas do distrito não são asfaltadas e, por isso, conforme relato dos moradores, necessitam com urgência de cascalhamento e patrolamento. De acordo com o professor Julio Anibal, que entrou em contato com o vereador através do Facebook, as principais ruas se encontram em precárias condições, principalmente, após período de chuvas, que provocou erosões nas vias.

“Em dias de chuva é muito complicado, como as ruas não tem asfalto, quando chove vira um lamaçal e não conseguimos trafegar até os ônibus têm dificuldade”, explica Julio.

Outro problema relatado pelo morador é a sujeira. Julio enviou fotos que mostram entulhos nas ruas do distrito, o que tem dificultado o tráfego de veículos e também a passagem de pedestres.

Para atender ao pedido dos moradores de Anhandui, o vereador Otávio Trad encaminhou à Prefeitura de Campo Grande indicação em que solicita serviços de cascalhamento e patrolamento das vias e também de limpeza.

O distrito foi criado no dia 17 de novembro de 1948 pela lei 1.131, e conta com aproximadamente 5 mil habitantes nas zonas urbana e rural.

Créditos Heloísa Lazarini / Assessoria de Imprensa Vereador

