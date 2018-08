Salário dos Servidores Municipais estará disponível para saque nesta sexta-feira (3)

A Prefeitura de Campo Grande vai depositar o salário, referente ao mês de julho, dos servidores públicos municipais nesta quinta-feira (2). Os trabalhadores poderão sacar o valor amanhã (3), quando o dinheiro estará disponível para todos os funcionários, inclusive para aqueles que têm portabilidade bancária.

A folha salarial contempla aproximadamente 24 mil servidores, entre os ativos, aposentados e pensionistas.

A administração municipal está quitando a folha de pagamento antes do vencimento do prazo, que é no 5º dia útil, que neste mês de agosto cairá no próximo dia 8.

Créditos Assessoria da PMCG

