Salém continua em estado grave na Santa Casa

Continua internado em estado grave na Santa Casa da Capital o motorista Salem Pereira, 36 anos. Ele foi alvo de uma tentativa de execução na manhã da última sexta-feira (2), no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Salém passou por cirurgia e segue sedado e não há previsão de alta. Informações da assessoria do hospital são de que a vítima passou por cirurgia no tórax e durante a madrugada de ontem (4) por um procedimento ortopédico no braço.

Ele segue no CTI do hospital.

CASO

Um motorista identificado Salem Pereira Vieira que trafegava hoje (2) pela Rua Jaime Pereira Barbosa no sentido Gunter Hans, no Bairro Guanandi e conduzia um veículo Renault Logan foi ferido a tiros.

De acordo com informações preliminares um outro veículo de cor preta parou ao lado e o ocupante efetuou disparos que atingiram a vítima com aproximadamente 6 tiros. A vítima teria ido a escola para deixar a enteada. Quando a vítima foi baleada a esposa já se encontrava dentro da instituição de ensino.

Após ser alvejado o motorista teria descido do carro e caminhado por aproximadamente cinco metros e caído na calçada em frente a uma escola de educação infantil.

Informações da assessoria da Santa Casa é de que a vítima foi atingida por seis tiros no tórax, um de raspão no tórax e um no braço. No momento passa por um exame de diagnóstico de imagem. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do hospital a situação da vítima é grave.

O vítima foi socorrida pelos bombeiros.

Não se tem ainda informações sobre os autores.

Comentários