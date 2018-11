Samba de Gideão Dias e Bethynho Show agitam sexta-feira em mais uma edição do som do coreto

“Quem não gosta de samba bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé”. E, quem nunca soltou esse trecho da canção de Dorival Caymmi para expressar o gosto pelo samba? E é com este mesmo astral, que a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), organiza mais uma edição do projeto Som do Coreto, nesta sexta-feira, dia 23.

Os cantores Gideão Dias e Bethynho Show estão na programação do evento, que ocorre na Praça Cuiabá, região conhecida como Cabeça de Boi. O evento está marcado para começar as 19 horas e encerrar as 22 horas. O Som do Coreto é aberto ao público e ocorre sempre na terceira sexta-feira do mês.

O projeto voltou a ser realizado pela Sectur no mês de agosto e, no palco, já passaram ritmos diferenciados como reggae, MPB e rock. Na última edição, quem animou o público foram as bandas Canaroots e Muchileiros.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

