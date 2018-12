Sanesul participa do 15º Encontro dos Procons

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul participou na sexta-feira (30/11), do 15º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de MS, no auditório da Escola Centro de Educação Profissional Senac. O gerente comercial da Sanesul, Walmir Lino, ministrou palestra sobre Melhorias e Ações Implementadas e Restrições de Negociações. “A Sanesul atende em 10 regionais, sendo 68 municípios e 58 distritos no interior do Estado. São 582.295 ligações de água e 190.951 ligações de esgoto. Como o Procon, o nosso intuito é atender bem a população”, explicou Walmir Lino aos membros de vários Procons do Estado.

De acordo com as explicações do gerente Comercial da Sanesul sobre as regras adotadas pela empresa, todas são estabelecidas pela portaria 147 da Agepan, de 19 de setembro de 2017. “Implantado em 2010, o procedimento de restrição ocorre nos casos do cliente ter adquirido o imóvel com data posterior aos débitos existentes na ligação/matrícula, comprovado através de documentação do imóvel. O débito fica bloqueado no CPF do cliente responsável e executada nova ligação de água e/ou esgoto ao cliente solicitante”, explicou.

A Sanesul disponibiliza a seus clientes, mediante apresentação de documento do Imóvel, a possibilidade de Parcelamento e Reparcelamento de seus débitos. “Antes de 2017, a regra era entrada de 30% e parcela em até 12 vezes. Hoje, a entrada é de 20% do total do débito e parcelamento em até 18”, comentou.

Já os reparcelamentos, antes era entrada de 50% e o restante em até 12 vezes e, hoje, entrada de 40% do total do débito e parcelamento em até 18 vezes. “É necessário ter pago no mínimo 5 parcelas”, enfatizou o gerente.

Para atender diretamente o consumidor, Walmir Lino explicou que, além dos serviços de agência virtual do SAC 24 horas 0800 676110, a Sanesul adquiriu uma van em 2017. Desde então, já atendeu 15 cidades com mais 400 clientes que puderem fazer solicitações de ligações e renegociações de dívidas. “Em campanhas do Procon na Rua, a Sanesul é sempre parceira e leva o atendimento até a população”, afirmou.

Comentários