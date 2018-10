Santa Casa de Bataguassu agradece Amarildo Cruz por emenda parlamentar

A irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu encaminhou ontem (3) um ofício ao deputado estadual Amarildo Cruz (PT) em agradecimento à emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil destinada à unidade de saúde. O recurso, referente a 2017, foi liberado esta semana e será utilizado para a aquisição de cama hospitalar manual e materiais de consumo diversos para a entidade.

“Tenho muito carinho pela minha querida Bataguassu e fico muito feliz em poder ajudar a população da cidade. Por isso, desde 2007, destino emendas parlamentares para o município, especialmente para a área da saúde”, comentou o deputado, ressaltando que somente para a Santa Casa já foram destinados R$ 150 mil em emendas.

Além de ser o deputado que mais destina emendas parlamentares para município, Amarildo Cruz é autor de ações que refletem diretamente na vida da população. Enquanto esteve à frente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), comandou a construção de 320 casas populares, que fazem parte dos programas Casa no Campo, Cesp, Kit Conclusão e Tijolo por Tijolo, regularizou Termos de Quitação e participou desde o início do processo de negociações das indenizações da Cesp. “Tenho muito carinho por esse lugar e pelas pessoas de lá. Além do recurso que faço questão de destinar todos os anos, temos serviços prestados e muitas ações não só na área da saúde, mas para a educação e assistência social também, sempre pensando em proporcionar mais qualidade de vida aos moradores da região”, pontuou o parlamentar.

