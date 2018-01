Santuário de Nossa Senhora Aparecida atrai 13 milhões de visitantes

O ano em que a aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida completou 300 anos, o Santuário Nacional dedicado à santa recebeu 13 milhões de visitantes, o maior público registrado desde que foi criado.

“Sem dúvida, a celebração do Jubileu de Nossa Senhora Aparecida fez com que este número fosse alcançado. Muitos romeiros falavam conosco que vinham para celebrar este momento marcante para a Igreja no Brasil”, disse o reitor do Santuário Nacional, padre João Batista de Almeida.

Localizado em Aparecida (SP), o santuário teve a maior movimentação de visitantes registrada em 12 de outubro, data em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Neste dia, o Santuário Nacional recebeu 177 mil pessoas.

Dados do Ministério do Turismo mostraram que a cidade de Aparecida recebeu 72% do total de pessoas que fizeram turismo religioso no Brasil. Os demais 28% foram divididos em 340 destinos religiosos em todo o País.

