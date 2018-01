Saque do PIS/Pasep para pessoas com mais de 60 anos começa em 24 de janeiro

A partir de 24 de janeiro, homens e mulheres com mais de 60 anos poderão fazer o saque das cotas do PIS/Pasep. A Medida Provisória (MP) n° 813 ampliou o direito aos valores, que antes contemplavam apenas homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos.

De acordo com o Ministério do Planejamento, mais de 4,5 milhões de cotistas devem fazer o resgate de R$ 7,8 bilhões. O crédito nas contas será feito em 22 de janeiro.

A medida contempla trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep entre o ano de 1971 e 4 de outubro de 1988 que ainda não fizeram o saque do valor total disponível na conta individual de participação.

Para saber se há algum saldo disponível para saque, o trabalhador pode fazer uma consulta nos sites da Caixa e do Banco do Brasil.

“Nas páginas, o trabalhador pode visualizar a data de início do pagamento e os canais disponíveis, além da melhor opção de pagamento, antes de se dirigir a um dos canais oferecidos”, informa o Ministério do Planejamento em nota.

Para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos, os saques já podem ser feitos a partir desta segunda-feira (8). Aposentados, idosos com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos podem fazer o resgate dos valores a qualquer momento, com a documentação necessária.

CRÉDITO: Governo do Brasil, com informações do Ministério do Planejamento

