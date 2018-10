SAS realiza em novembro workshop de trabalho social com famílias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), convida os técnicos de nível superior das unidades de Proteção Social Básica a se inscreverem no “Workshop de Trabalho Social com Famílias”, que acontecerá no dia 26 de novembro de 2018, às 8 horas, na Escola do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/MS “Mariluce Bittar”.

O evento, organizado pela Superintendência de Proteção Social Básica – SPSB e a Gerência da Rede da Proteção Social Báscia – GRPSB, terá a finalidade de valorizar as metodologias dos serviços de Proteção Social Básica – PSB em Campo Grande, tornar possível visualizar as práticas exitosas ofertadas, prestigiar os técnicos que são agentes fundamentais no processo das aquisições sociais dos usuários e, também, será uma oportunidade para divulgação das metodologias e práticas da SAS.

O encontro será a conclusão do processo da supervisão técnica realizada em 2018, composta de quatro etapas, nas unidades dos CRAS, CC e CCI, voltada para planejamento e execução do Serviço Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas – SPSBD.

Para a seleção das apresentações será formada uma comissão composta por representantes do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Mais informações sobre o Workshop de Trabalho Social com Famílias podem ser obtidas no telefone 67 3314 – 9535.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

