Sebrae realiza curso na Capital para desenvolver projetos e negócios

De 29 a 31 de outubro, o Sebrae/MS realiza em Campo Grande o curso Bootcamp: Empreendedorismo em ação , que acontece das 08 às 18 horas, na sede da instituição de apoio aos pequenos negócios ( Av. Mato Grosso, 1661 ).

Destinado a quem busca redesenhar ou começar o modelo de negócio para crescer no mercado e ao mesmo tempo desenvolver uma postura mais empreendedora, a solução auxilia na criação de novos projetos, produtos e serviços.

Durante 24 horas, distribuídas em 6 módulos de 4 horas cada, o Bootcamp utiliza ferramentas e técnicas para percorrer o caminho entre uma ideia e a sua implantação efetiva, abordando temas como: mindset empreendedor; cliente e mercado; problema e solução; prototipagem e MVP – Mínimo Produto Viável; canais, vendas e modelos financeiros; e Lean canvas, Storytelling e Pitch.

“Nosso desafio no Bootcamp é explorar, praticar e empreender. São três dias de atividades de capacitação intensas, que abordam desde a criação até a execução de ideias que impactam no seu negócio”, destaca Ellen Doreto, analista técnica do Sebrae/MS e gestora do curso.

O investimento para a capacitação é de R$ 450. Para se inscrever e obter mais informações, acesse a Loja Virtual do Sebrae ou ligue na Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 570 0800.

