Secretário de Segurança recebe visita do novo chefe do Estado-Maior do CMO

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, recebeu na quarta-feira (10) no gabinete da Sejusp, o novo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste (CMO), general de brigada Márcio Bessa Campos. O objetivo da visita de cortesia foi estreitar laços entre as duas instituições de segurança.

O general é oriundo da Arma de Cavalaria, e incorporou às fileiras do Exército em 25 de fevereiro de 1984, tendo sido promovido ao posto atual em 25 de novembro de 2017. Antes de ser nomeado para assumir o cargo de chefe do Estado-Maior do Comando do CMO exercia a função de instrutor na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

Participaram do encontro o chefe de gabinete da Sejusp, coronel Ary Carlos Barbosa, o superintendente de Inteligência, delegado Antônio Carlos Costa Mayer, entre outras autoridades.

CRÉDITO: Sejusp

