Secretário diz que a Euler ainda não está terminada e pede calma e cuidado à população

SEGURANÇA PRIVILEGIADA EM OBRA:Secretário diz que a Euler ainda não está terminada e pede calma e cuidado à populaçãoO secretário de Obras do Governo do Estado, Helianey Paulo da Silva, da SEINFRA, foi entrevistado no programa ‘BOCA DO POVO’ da DIFUSORA/FM-101.9 nesta manhã. O assunto girou em torno da Av. Euler de Azevedo que está recebendo os preparativos finais. A obra realizada pelo Governo do Estado foi abordada em todos os seus aspectos. Segundo o secretário “Privilegiou-se a segurança da via rápida”. Disse também que “Ela ainda não está concluída” e que “Motoristas que por ela trafegam precisam da máxima atenção”.A conclusão será em breves dias com semáforos e sinalizações. Ouça a entrevista completa:(gravação)

