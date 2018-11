Segunda edição da ginástica de gala da REME reúne 200 atletas e destaca novos talentos

Em uma noite marcada pela emoção, a prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, na quarta-feira (28), a segunda edição da Ginástica de Gala, que aconteceu no Rádio Clube Campo e reuniu pelo menos 200 alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), que durante o ano frequentaram as aulas de ginástica artística e rítmica oferecidas pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura, (Deac) da Reme.

O evento, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, não teve caráter de competição, por isso alunos e professores tiveram a liberdade de elaborar apresentações livres, no entanto, todos receberam medalhas como forma de incentivar a prática do esporte.

Sem a preocupação de pontuar, os atletas, para mostrar a evolução que tiveram nas duas modalidades, capricharam nas coreografias que foram marcadas pela ousadia e criatividade.

Os figurinos também foram uma atração a parte e não economizaram no brilho. Tudo para compor o enredo das músicas escolhidas, que variaram de trilhas sonoras de filmes até clássicos da MPB.

Professores de ginástica artística e rítmica abriram o evento com coreografias que mesclaram humor e acrobacias circenses. Na sequência, teve início as apresentações das 23 escolas participantes.

A dedicação dos alunos foi destacada pelo prefeito Marquinhos Trad, que falou sobre a importância de valorizar as apresentações e o desempenho escolar dos filhos. “Essas crianças treinaram o ano todo para se apresentarem na noite de hoje, por isso, merecem nosso carinho e respeito. Isso marca a infância delas. Para elas é uma alegria ver todos vocês prestigiando esse momento, por isso nosso apoio e respeito é fundamental”, ressaltou.

Já o empenho dos professores que atuaram nos projetos esportivos e organizaram o evento foi ressaltado pela secretária municipal de Educação, Elza Fernandes. “A dedicação de todos vocês resultou nesse evento, que mostra todo o trabalho desenvolvido durante o ano. Fico muito feliz de ver os pais presente, sempre acompanhando os filhos em nossos eventos e nas atividades que realizamos dentro das unidades. Sem esse apoio, nossas crianças não teriam evoluído tanto dentro das modalidades que praticam”, disse.

O chefe da Deac, Marcos Antônio Lopes, disse que as equipes da Divisão de Esporte Arte e Cultura da Reme já estão preparando novidades para o próximo ano. “É a concretização de todo trabalho realizado durante o ano pelos professores e uma oportunidade de confraternização entre as duas modalidades. Hoje, nessa culminância, é possível ver como os alunos aproveitaram nossos ensinamentos”, disse.

Além das ginásticas artística e rítmica, o evento também contou com apresentações de ginástica acrobática, ginástica de trampolim e ginástica aeróbica.

Sonho realizado

Para os pais presentes ao evento, ver os filhos brilhando no tatame foi a realização de um sonho. Um dos mais empolgados era o serralheiro André Santos Nascimento, que pela primeira vez prestigiou a apresentação da filha Sara Vitória, da escola Senador Rachid Saldanha Derzi. “Nunca pude ir por causa do trabalho e estou maravilhado. Não achava que tinha tanta produção, imaginei algo mais simples e estou muito feliz de ver a alegria dela”, pontuou.

A mãe Leila Soares Martinez acredita que os projetos de esporte contribuem com o desenvolvimento pedagógico das crianças e são a realização de um sonho para os pais. “Me sinto realizada quando vejo ela se apresentando porque eu nunca tive uma oportunidade dessas”, disse.

Já para os atletas, os eventos realizados durante o ano serviram como uma vitrine que revelou vários talentos. Um deles foi a aluna Hellen Bianca Barbosa de Campos, da Escola Municipal José Mauro Messias. Ela conta que pratica a modalidade de ginástica há cinco anos e já participou de vários eventos, entre eles, um campeonato este ano em Brasília que contou com participantes do país todo. “Eu fiquei bastante inspirada com essa última competição e decidi que quero seguir essa carreira. Essas aulas são muito importantes porque incentivam muitos alunos a descobrir o que gostam de fazer”, afirmou.

