Segurança de Lanchonete é esfaqueado após ter celular roubado

Um segurança de uma lanchonete do terminal de ônibus do Nova Bahia acabou sendo esfaqueado, após um roubo de um celular, no último domingo (28). A ocorrência só foi registrada na noite de ontem (29).

De acordo com informações o segurança de 67 anos estaria de costas, quando o autor entrou no terminal para beber água e em seguida desferiu um golpe de faca nas costas da vítima e outro no peito e roubou o celular.

Mesmo depois de ser esfaqueado consegui ir até o posto de saúde da região onde recebeu atendimento médico e foi encaminhado a Santa Casa de Campo Grande.

O sobrinho só descobriu que havia acontecido com o tio ao ir em sua residência e ver que estava tudo fechado. Ao se dirigir ao local de trabalho foi informado o que havia acontecido.

Informações do filho da vítima é de que ele não corre risco de vida.

Comentários