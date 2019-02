Segurança Pública, pauta econômica e de direitos fundamentais serão priorizados por Simone Tebet na CCJ

A senadora Simone Tebet destacou temas que considera relevantes para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil em sua atuação à frente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ). Eleita esta semana para presidir a CCJ, ela lembra da responsabilidade de ser a primeira mulher a ocupar o posto.

Em entrevista ao jornalista Marcelo Varela da Rádio Globo de Campo Grande, ela ressaltou como fundamental para o Mato Grosso do Sul a pauta da segurança pública, especialmente a do combate à violência na região de fronteira. Para Simone o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, é sensível à demanda de MS. Simone ainda destacou a importância da pauta econômica para impulsionar a retomada do crescimento econômico e a geração de emprego e renda. Falou ainda dos projetos voltados para a melhoria do ambiente de negócios, do agronegócio. Lembrou-se, também, de obras como a ponte de Porto Murtinho, essencial para viabilizar a chamada Rota Bioceânica.

Pauta feminina

Em relação à pauta feminina, Simone lembrou que os projetos vão além das necessidades das mulheres. “É a pauta da mulher, da família, da criança, do adolescente, dos direitos fundamentais. Há também a pauta de combate à violência contra a mulher, de combate à pedofilia e a violência em geral. Ao longo desses quatro anos, eu relatei vários projetos neste sentido”, disse Simone Tebet. A senadora ainda reforçou a necessidade de ampliar a participação feminina na política.

