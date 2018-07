Seja Digital oferece instalação gratuita de kits em Campo Grande e Terenos

O sinal analógico de TV será desligado no dia 14 de agosto; as famílias que não conseguirem instalar o kit podem solicitar o serviço sem custo para não ficarem sem ver TV

A três semanas do desligamento do sinal analógico de TV, a Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV no Brasil, disponibiliza às famílias de Campo Grande e Terenos, que já retiraram e ainda não conseguiram instalar seu kit gratuito, o serviço sem custo para instalação da antena e conversor, para que elas não fiquem sem acesso ao sinal de TV. O sinal analógico será desligado na região no dia 14 de agosto.

Os equipamentos que compõem o kit são distribuídos gratuitamente pela Seja Digital às famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal e possibilitam que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital. Para saber se tem direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores das cidades de Campo Grande e Terenos podem acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Instalação Gratuita – As famílias que não conseguirem realizar a instalação devem solicitar o serviço, sem custo, por meio dos telefones (67) 3213-5865 e (67) 99247-0672.

