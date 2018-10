Seja Digital realiza atendimento na Secretaria de Assistência Social de Campo Grande

A Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável pelo processo de migração do sinal de TV no Brasil, realiza até o dia 31 de outubro, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h, o atendimento presencial na Secretaria de Assistência Social (SAS) de Campo Grande. No local a população poderá verificar se tem direito ao kit gratuito (com antena digital, e conversor com controle remoto), e realizar o agendamento para retirada dos equipamentos em um dos pontos de distribuição disponíveis na região.

Na próxima quarta-feira, 31 de outubro, o sinal analógico de televisão será desligado em Campo Grande e Terenos. Após essa data, só será possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital. Para continuar assistindo aos seus programas favoritos, basta verificar se a sua antena é digital e se o seu televisor precisa, ou não, de um conversor. Instalar os equipamentos é indispensável para vivenciar a experiência com a TV digital.

“O nosso objetivo é que a informação sobre o processo de desligamento do sinal analógico de TV chegue a toda população, especialmente nessa reta final do processo, para que ninguém fique sem ver TV. Além do atendimento presencial na SAS, nossas equipes continuam realizando consultas, agendamentos e tirando dúvidas gratuitamente pelo telefone 147 e pelo site sejadigital.com.br”, explica o gerente regional da Seja Digital, Wellington Vidaurre.

Na região, o desligamento do sinal analógico já começou. A qualquer momento, as emissoras podem desligar o sinal e a transmissão será feita apenas pelo sinal digital.

Serviço:

Atendimento presencial na SAS

Data: de segunda a sexta-feira, até o dia 31 de outubro

Horário: das 7h30 às 17h

Local: Rua dos Barbosas, 321, Bairro Amambaí.

Comentários