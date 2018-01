Sem a Taxa do Lixo, Prefeitura de Campo Grande ainda garante 20% de desconto no IPTU

Após várias horas de espera no Paço Municipal a Prefeitura da Capital anunciou que será feito um mutirão para a emissão de novos boletos de IPTU sem a taxa de lixo, até hoje (10) e alertou para os descontos no pagamento do tributo. O contribuinte que irá pagar o imposto sem a taxa do lixo com 20% de desconto tem até hoje (10) para a emissão do novo boleto.

Pedro Pedrossian Neto, secretário municipal de finanças relatou que devido o grande números de contribuintes nos postos de atendimento na busca pelo desmembramento da taxa do lixo a Prefeitura fará um atendimento especial para que todos possam ser atendidos.

O secretário ao comentar sobre a eventual suspensão da taxa do lixo disse que não trabalha com ‘futurologia’. E afirmou que “temos todos os respaldo jurídicos para a cobrança. Quem não pagar a taxa ficará inadimplente, a Prefeitura não está tirando a taxas, está apenas desmembrando”

Para pagar o imposto sem a taxa o contribuinte deverá procurar a Central do IPTU, Rua Arthur Jorge 500.

