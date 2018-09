Semana Nacional do Trânsito tem início na OAB/MS

A abertura da Semana Nacional de Trânsito aconteceu nesta quarta-feira (19) no auditório da Seccional de Mato Grosso do Sul. A iniciativa é da Polícia Rodoviária Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento também marcou o lançamento da XIV OTETRAN Operação Temática de Trânsito.

A primeira palestra da manhã foi com o Superintendente da PRF, Luiz Alexandre Gomes da Silva que mostrou ações e metas da PRF para redução de acidentes de trânsito. Ele destacou que a PRF obteve em 2018 redução no número de mortos em 33% nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

Na sequência, o Promotor de Justiça do MP/MS, Paulo Roberto Ishikawa apresentou dados do monitoramento de acidentes de trânsito levantados pelo MP/MS, com detalhes sobre envolvimento, desde o perfil das vítimas, sexo, idade até os veículos e tipo de pista. Os representantes destacaram a importância de ter uma visão global para melhorar trabalhar ações em conjuntos com objetivo de reduzir os acidentes de trânsito no Estado.

A Embaixadora Universal da Paz e Representante para o Brasil do CERCLE Universal de La Pix, Deslanieve Daspet, Presidente da Comissão de Cultura da OAB/MS, proferiu palestra sobre “Caminhos para a paz no trânsito”. Somente através da educação que podemos construir uma cultura de paz no trânsito. É preciso que a sociedade civil e as suas entidades representativas, como a OAB/MS, assumam o papel de protagonista. O trânsito é feito de pessoas, para pessoas, e a valorização da vida é o que deve ser observado. A paz no trânsito é um direito essencial nas ruas, um direito de todos. Para isso, é necessário vivenciar a cultura da paz em nossas calçadas, ruas, rodovias. Todos nós temos responsabilidade. A paz no trânsito requer uma nova política de mobilidade e que regularize a paz para a defesa da vida, sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Temos que adotar uma atitude responsável e cidadã, porque as coisas acontecem a partir de nós, da nossa casa. Sejamos nós os agentes dessa Cultura de Paz”.

“Homicídios no trânsito e a Legislação Brasileira” foi o tema da palestra da Presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS, Claudia Elaine Novais Paniago. Ela apresentou aspectos da legislação brasileira de trânsito, normas de conduta, infrações, crimes e penalidades para os motoristas, destacando a importância de se registrar um boletim de ocorrência com o máximo de informação possível. “Uma mudança de legislação não resolve problema por si só, há ações que depende de cada um de nós, como colocar o cinto de segurança, por exemplo. Beber e dirigir é imprudência também da pessoa. Então, é preciso transformar o trânsito num espaço de vida e não de morte”, concluiu citando a importância de ações e parcerias, como da OAB/MS com PRF e MP/MS.

Os membros do Grupo de Educação para o Trânsito PRF/MS, inspetores Luiz Henrique da Silveira e Delmar Buss falaram sobre o Projeto “Educação para o trânsito e Cinema Rodoviário”.

Créditos OAB-MS

Comentários