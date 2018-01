SEMED convoca 680 e prepara efetivação de mais 200 professores da educação infantil

Após o chamamento de mais de 680 professores para o atendimento de ensino fundamental, a Prefeitura de Camop Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), pretende chamar no mês de março mais de 200 professores aprovados em concurso público.

A chamada dos candidatos vem ao encontro do preenchimento para as vagas de educação infantil para professores que irão trabalhar com as Escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinfs). O chamamento ocorrerá durante todo ano letivo de 2018.

O objetivo desta ação é ampliar o quadro de efetivos, estabelecendo o compromisso do prefeito Marquinhos Trad com a população de Campo Grande e com a categoria. O chamamento está sendo realizado de acordo com o concurso nº 01/2016, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande nº 4.608, 2016). Neste concurso foram aprovados 2.934 candidatos.

De acordo com a secretária adjunta da Semed, Soraia Campos, a lotação dos professores da educação infantil está sendo reestruturada para melhor atender os alunos. “A Rede Municipal de Ensino está passando por uma reestruturação na grade curricular dos Ceinfs, que após essa ação chamará mais candidatos do concurso”, disse a secretária adjunta.

No momento estão sendo realizadas alterações das turmas para atender a demanda de alunos, fato que interfere na lotação de professores efetivos. Soraia ressaltou também que após todo o processo de matrículas de alunos na Rede Municipal, será definido o cronograma de chamadas de professores efetivos. A intenção da Prefeitura é concluir o chamamento de 1.000 professores efetivos deste concurso, de acordo com os cargos criados.

O processo de chamada dos concursados iniciou-se com a publicação no Diário Oficial Agora os candidatos precisam apresentar todas as documentações dentro do prazo exigido no edital, para que a prefeitura finalize o processo com nomeação e posse.

CRÉDITO: PMCG

