Senado aprova projeto que obriga bloqueio de celular em presídios

O plenário do Senado aprovou na quarta-feira (7) o projeto (PLS 32/2018) que torna obrigatória a instalação de bloqueadores de celular em presídios.

O projeto, relatado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), determina que os recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) sejam direcionados também à instalação, custeio e manutenção de aparelhos que bloqueiam sinais de celular e radiotransmissores em penitenciárias.

Simone acatou as emendas dos senadores Lasier Martins (PSD-RS) e Romero Jucá (MDB-RR). A primeira, determina que cabe à União a instalação dos bloqueadores nos presídios, com a colaboração de Estados e Municípios. Já a emenda do senador Romero Jucá passa para as operadoras de telefonia móvel os gastos com o custeio e a manutenção dos bloqueadores. Para Simone, esta medida vai permitir a redução dos gastos públicos.

A matéria, de autoria do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), segue agora para a Câmara dos Deputados.

Após virar lei, as unidades de detenção terão até seis meses para instalar os bloqueadores.

