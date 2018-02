Senador Pedro Chaves fila-se ao PRB

Pedro Chaves, senador de MS já tem a data marcada para se filiar ao PRB, será no dia 25. Esta semana o senador se reuniu com o Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC onde agradeceu o apoio durante esses oito anos que esteve na sigla. A saída não deixa magoas entre o senador e o partido.

O senador ainda ressaltou que ‘Diante do quadro eleitoral no meu estado, decidi pela reeleição ao mandato no Senado Federal. E essa definição influenciou no meu desejo de seguir no PRB esse projeto. Apesar do carinho e identificação que tive na passagem pelo PSC, aceitei o convite do PRB pela maior capilaridade no Estado e, também, por me identificar com os princípios do partido’.

O evento da filiação ocorrerá no clube de campo da Associação Nipo Brasileira em Campo Grande, e são esperadas cerca de mil pessoas.

