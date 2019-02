Senador Weverton cobra debate claro e aberto sobre Previdência

Em pronunciamento na terça-feira (19), o senador Weverton (PDT-MA) previu dificuldades na tramitação da reforma da Previdência e advertiu que o Senado precisa ter sabedoria e responsabilidade na análise do texto.

O parlamentar, que declarou-se contrário a uma reforma que atinja os direitos dos mais pobres, lembrou que não é possível aprovar sem discussão qualquer texto que chegue ao Congresso. Ele disse esperar que a discussão promova a abertura sobre o mecanismo do deficit da Previdência.

— O debate tem que ser muito aberto, muito franco, não só com o Congresso, mas com todo o povo brasileiro — afirmou.

Weverton considera que é preciso tirar o Brasil do “atoleiro”, mas a reforma da Previdência tem que ser justa com todos e atenta a regras de transição razoáveis. O parlamentar pediu atenção a “pegadinhas” no texto que, se não forem contestadas, prejudicarão especialmente as mulheres.

Para o senador, a discussão sobre a reforma tem sido manipulada pelos interesses do sistema financeiro e dos grandes meios de comunicação, que buscam “vilões” para a crise financeira e querem dar fim à Previdência.

Créditos: Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

