Sérgio Cabral fica de castigo sem receber visitas e ver TV

RIO DE JANEIRO-RJ (Correspondente) – O ex-governador do RJ Sérgio Cabral está com o direito de visitas e de ver TV suspensos por dez dias. A Seap

,A punição dada pela Seap, nesta terça-feira (9), após uma revista na cela onde foram flagrados ele e o outro detento com dinheiro acima do permitido no xadrez. Cabral se encontra detido no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O valor não foi informado. O montante máximo permitido é de R$ 95,40 para ser usado na cantina. Responderão a uma comissão técnica pela falta, além da perda de benefícios.

Comentários