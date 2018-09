Servidores da Segurança Pública promoverão debate entre os candidatos ao Governo do Estado

Na próxima quarta-feira (19), às 20h, as entidades classistas dos servidores públicos da Segurança Pública realizarão o evento “Segurança Pública em Debate”, no qual os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul debaterão exclusivamente o tema. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Sinpol-MS.

De acordo com os dirigentes, o objetivo é discutir as propostas dos candidatos juntamente com aqueles que fazem a Segurança Pública do Estado. “Queremos conhecer as propostas dos candidatos para este setor fundamental da sociedade”, destacou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.O evento é aberto à sociedade em geral e também estarão presentes representantes do conselhos comunitários de segurança, das forças armadas, das forças policiais federais e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

O “Segurança Pública em Debate”, é uma realização da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar – AOF, Associação dos Militares Estaduais – AME, Associação e Centro Social de Policiais Militares e Bombeiros Militares – ACS, Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar – ASPRA, Associação dos Delegados de Polícia – Adepol, Sindicatos dos Peritos Oficiais Forenses – Sinpof-MS, Sindicatos dos Peritos Papiloscopistas e Preitos Oficiais – Sinpap-MS, Sindicato dos Policiais Civis – Sinpol-MS.

Candidatos à Deputados estaduais e federais

Na oportunidade, a partir das 18h, os candidatos a deputado estadual e federal que são da área de Segurança Pública apresentarão suas propostas ao público.

Programação

Data: 19 de setembro de 2018

18h – Candidatos à Deputados estaduais e federais apresentam suas propostas

20h – Candidatos ao governo do estado fazem um debate sobre Segurança Pública

Local: sede do Sinpol-MS – Rua Teodoro Carvalho, nº 225 – bairro José Abrão em Campo Grande-MS

Comentários