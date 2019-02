Servidores do TJMS participam de congresso técnico no STJ

Nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de fevereiro, dois servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul estão em Brasília (DF), no STJ, participando do congresso “Integração com o Superior Tribunal de Justiça para a remessa de processos eletrônicos”.

Estão na capital federal o coordenador de Homologação e Implantação, Damião Rodrigues Oliveira, e o servidor Roní Amarilha Valençoela, ambos da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS.

O Superior Tribunal de Justiça convidou os profissionais das áreas de TI dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais para o congresso técnico em tecnologia, que acontece no auditório principal do Superior Tribunal de Justiça.

O evento tem como objetivo discutir as tecnologias e os aspectos técnicos na integração com o Superior Tribunal de Justiça e assim estabelecer um cronograma de desenvolvimento e implantação com os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais.

A STI do TJMS desenvolveu uma solução de curto prazo para a integração com o STJ. Esta solução poderá ser utilizada como modelo em todos os Tribunais Estaduais que utilizam a ferramenta SAJ (TJAL, TJAM, TJCE, TJSC e TJSP). A tecnologia facilitará o trabalho da área judicial evitando retrabalhos como digitar os dados básicos dos processos, bem como realizar a exportação e importação manual das peças processuais dando mais produtividade e agregando mais valor ao processo de remessa processual.

Créditos: TJMS

Comentários