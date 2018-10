Servidores estaduais fazem manifesto em apoio a Reinaldo Azambuja

Diálogo com todas as categorias é uma das marcas do Governo do Estado

Representantes de 18 sindicatos de servidores e da Cesp (Central das Entidades dos Servidores Públicos de MS) entregaram nesta quarta-feira (17) um manifesto de apoio à reeleição do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) por conta dos avanços conquistados pelas categorias durante os três anos e 10 meses de administração.

Apesar da maior crise financeira da história, Reinaldo conseguiu corrigir distorções salariais, aprimorar os planos de cargos e carreiras, recuperar perdas inflacionárias, convocar concursados, lançar novos certames e conceder promoções e progressões, mantendo o diálogo aberto com todas as categorias. Além disso, ele tem o compromisso de incorporar o abono aos salários dos servidores em março de 2019.

“Tivemos avanços nas carreiras e o pagamento em dia. Claro, que sempre falta alguma coisa em tempo de crise. Passamos uma crise muito difícil e isso é reconhecido por todos. O senhor [Reinaldo Azambuja] sabe que valorizando o servidor público, está valorizando a população. Por quê? Porque a população é que acaba recebendo os serviços públicos. Está lá o servidor público para atender com todo o carinho, com toda a humanidade”, afirmou o vice-presidente do Sindijus-MS (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul), Fabiano Reis.

“O cenário político do momento mostra que temos que caminhar com responsabilidade com aquele que avançou e tem grande possibilidade de avançar ainda mais. Estamos aqui porque acreditamos no governador Reinaldo Azambuja”, disse o presidente da Associação de Cabos e Soldados (ACS), Cabo Mario Sérgio do Couto.

O diálogo permanente com os servidores foi um dos pontos destacados pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores da Administração do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindsad), Lilian Fernandes. “É um governo que se manteve aberto para ouvir e falar com os servidores e, por isso, merece ter continuidade. Vamos continuar discutindo as demandas da carreira dos servidores”. O Sindsad representa aproximadamente 7 mil servidores.

Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial, Geraldo Celestino de Carvalho afirmou que Reinaldo Azambuja ainda vai fazer mais pelos funcionários. “No primeiro mandato, mesmo com a crise, avançamos dentro das possibilidades com promoções, alimentação e planos de cargos e carreiras. Acreditamos que a melhora da economia abre perspectivas nos próximos quatro anos para avançarmos ainda mais. O desejo da categoria é pela continuidade da administração”, disse.

Reinaldo Azambuja agradeceu o apoio e reafirmou os compromissos com os servidores. “Vocês são o maior ativo que o Estado tem. Quem toca o Estado são vocês. A palavra que eu tenho para vocês é ‘gratidão’. Quando vocês hipotecam apoio a continuidade do nosso trabalho é porque confiam. Vocês trabalham a vida toda pelo Estado. Eu sou funcionário contratado. Meu prazo de validade do primeiro contrato termina em 31 de dezembro. Eu posso ter mais um contrato de quatro anos. As urnas que vão dizer. Mas vocês têm a vida inteira dedicada ao serviço público.”

