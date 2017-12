SESAU recebe ambulância do estado para reforçar transporte Inter-Hospitalar e desafogar SAMU

A Secretária Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) recebeu na tarde de domingo (24) uma viatura de resgate (ambulância), cedida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que será empregada no transporte inter-hospitalar de pacientes. O termo de empréstimo foi assinado pelo secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, e o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra.

O termo de cedência prevê a utilização do veículo pelo Município por 20 dias, podendo esse prazo ser prorrogado (tempo não especificado) diante da necessidade e acordo entre as partes. A previsão é de que a viatura entre em operação somente na próxima semana, pois precisará ser feito um levantamento de equipamentos existentes e eventuais necessidades. O veículo que era utilizado nas ações do projeto Caravana da Saúde, do Governo do Estado, também deverá receber novos marcadores e indicativos visuais.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, o veículo irá contribuir na remoção mais eficiente de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) para as unidades hospitalares e, consequentemente desafogar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SESAU), atualmente único responsável por esse tipo de serviço.

“Nós ficamos muito felizes porque através desta viatura nós vamos poder dar mais celeridade na transferência de pacientes que se encontram hoje nas UPAS e CRSs e precisam ser removidos para os hospitais.”, disse.

O secretário reforça que, através da parceria do Governo do Estado, por meio da SES, será possível implementar, ao menos temporariamente, de forma inédita, o serviço exclusivo de transporte inter-hospitalar no Município.

“A Secretaria Estadual de Saúde, através desta nova gestão, tem se mostrado parceira de Campo Grande e entendendo nossa necessidade eles (Governo do Estado) nos cederem essa viatura prontamente e, mesmo sendo um domingo, véspera de Natal, nós fizemos de tudo para dar esse ponta pé inicial garantindo que, a partir da próxima semana, essa viatura já esteja rodando diminuindo a espera de pacientes por transporte nas nossas unidades”, disse.

De acordo com Vilela, a Sesau ainda busca junto ao Governo do Estado a liberação de outras três viaturas que, além de serem empregadas no serviço inter-hospitalar, poderá reforçar o serviço de resgate.