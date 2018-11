Simone Tebet defende pauta econômica no congresso em 2019

A senadora Simone Tebet defendeu que a economia deve ser a pauta prioritária de 2019. “É preciso discutir e aprovar a reforma da previdência para resolver a questão deficitária, preservando a população de mais baixa renda e atacando os privilégios. É preciso reservar tempo e energia para essa pauta. Claro, sem esquecer da segurança pública”, sugeriu.

A senadora sul-mato-grossense ressaltou que mais temas polêmicos como a redução da maioridade, a alteração no estatuto do desarmamento, ou a escola sem partido precisaram de uma ampla discussão no congresso. E salientou que “Essa pauta não poderá andar antes do seu tempo. É preciso dialogar com a sociedade por meio de audiências pública e avançar com relação a elas ou arquivá-las se se entender que não é do interesse da maior parte da população”.

Simone ainda acredita que o MDB deve ser independente, “mas não para fazer toma lá dá cá ou exigir cargos em ministérios”, mas “mas para ajudar o governo a acertar”. “O papel do MDB sempre foi este’. “É hora de trilhar novamente o trajeto do interesse público”.

