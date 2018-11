Sindicato cobra andamento das promoções funcionais dos policiais civis

O Sinpol-MS protocolou ofícios solicitando à Delegacia-Geral e à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização urgência na conclusão do processo de promoção funcional dos policiais civis referente ao ano de 2018. Já se passaram cinco meses desde a publicação do primeiro edital previsto na Lei Orgânica da Polícia Civil. Segundo o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, é preciso cumprir os prazos previstos na legislação. “A promoção funcional é um direito dos policiais civis que precisa ser cumprido em sua plenitude. Caso as inscrições não forem abertas de forma imediata, o processo promocional não será concluído nesse ano”, declarou.

Créditos Sinpol-MS

