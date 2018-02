Sinpol cobra que a fase de academia de polícia no concurso seja unificada para todos os cargo

Nesta quarta-feira (14), o Sinpol-MS protocolou na Secretaria de Administração e Desburocratização e na Secretaria de Justiça e Segurança Pública ofícios solicitando que o curso de formação policial para os cargos de delegado, escrivão e investigador iniciem na mesma data. De acordo com a entidade, a academia de polícia para delegado está prevista para início em março, pois o trâmite do certame encaminha-se para a fase final, já para os agentes de polícia judiciária ainda não há previsão. O diretor jurídico do sindicato, Max Dourado, que acompanha todas as etapas do concurso, observa que seria mais eficaz e econômico para o governo estadual, além de demonstrar tratamento igualitário, se essa fase ocorresse para todos os cargos no mesmo período “A estrutura para a realização do curso é similar para os cargos. Não adianta a lotação de um delegado na delegacia se não há escrivão e investigador para contribuir nos trabalhos policiais”, declarou.

O edital prevê a nomeação de 100 escrivães, 80 investigadores e 30 delegados, porém esse quantitativo não cobre o déficit do efetivo que atualmente é estimado em cerca 900 agentes de polícia judiciária.

CRÉDITO: Tamiris Barcellos Assessora de Comunicação Sinpol-MS

