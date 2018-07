Sinpol comemora 27 anos de criação com Festa Julina e inauguração de Hotel de Trânsito

Os 27 anos de criação do Sinpol-MS foi comemorado, na sexta-feira (20), com a realização de uma Festa Julina Solidária. A sede em Campo Grande recebeu centenas de policiais civis e seus familiares para celebrar a data. As barracas venderam comidas e bebidas típicas com intuito de arrecadar fundos que serão doados para assistência social. Já os agasalhos e cobertores serão destinados entidades de caridade. De acordo com o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, mais que celebrar o aniversário da entidade, o intuito foi fomentar o espírito solidário da categoria. “A solidariedade é uma forma de colocar a fé em prática e de agradecer tudo o que já foi conquistado ao longo destes 27 anos”, frisou Giancarlo.

Após 15 anos de espera e anseio dos filiados do interior do estado, foi inaugurada, no mesmo dia, a ampliação do Hotel de Trânsito em Campo Grande com a construção de mais 10 apartamentos. “Por ano, o sindicato fazia 2.500 hospedagens. Com os novos quartos, vamos poder dobrar a capacidade de atendimento”, destacou Giancarlo.

Homenagem

O novo hotel de trânsito recebeu o nome de “Jonas André dos Santos”, investigador lotado em Ladário que faleceu em janeiro de 2017 em decorrência do câncer. Ele se dedicou por 16 anos à Polícia Civil, foi um grande apoiador e participante das mobilizações do Sinpol-MS. Durante seu tratamento médico ficou hospedado no Hotel de Trânsito. “Essa é uma singela homenagem ao amigo que sempre esteve ao nosso lado nas lutas”, afirmou o presidente. A inauguração contou com a presença do filho de Jonas, Nicolas, e de sua viúva, Lucreciana, que filou-se ao sindicato para continuar apoiando as reivindicações da categoria.

