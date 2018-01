Sinpol entrega reforma da subsede de Bonito

Ao longo da atual administração, o Sinpol realizou várias reformas na subsede de Bonito, destacando a construção de uma cozinha ao lado dos apartamentos, a construção de mais quiosques com churrasqueiras e ainda, melhorias na área de camping.

“No último fim de semana, entregamos a reforma da piscina. Foi colocado piso em todo o entorno, além da instalação de um novo vinil e a construção de uma piscina infantil. A diretoria do sindicato agradece especialmente ao policial aposentado Gilberto que, juntamente com a esposa Teresa, tomam conta do local com excelência, atendendo os policiais civis que passam pelo local”, declarou Giancarlo Miranda, presidente do Sinpol.

Na ocasião, foi divulgada a ampliação do hotel, com a construção de mais quartos, além de melhorias no salão de eventos.

O Sinpol convida os filiados para conhecerem a subsede de Bonito, além de aproveitarem as belezas naturais da cidade. O agendamento para o hotel deve ser feito via Whatsapp, pelos números: 99287- 0688 ou 99963-4482.

O sindicato sempre luta por melhores salários e condições de trabalho para a categoria, mas também não pode deixar de proporcionar aos filiados locais atrativos para que eles possam ter sempre um ambiente de descanso e passeio.

CRÉDITO: Tamiris Barcellos Assessora de Comunicação Sinpol-MS

