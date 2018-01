Sinpol impede reforma e ampliação de celas na delegacia de Ponta Porã

Os diretores do Sinpol, Max Dourado, Jaime Martinelli e Rildo Maranhão foram para Ponta Porã na manhã desta quarta-feira (24), acompanhar a reforma da 1ª Delegacia de Polícia do município.

A obra é uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura de Ponta Porã e comtempla a reforma do prédio da 1ª Delegacia, da Delegacia Regional e das celas. O sindicato apoia a reforma dos primeiros prédios, porém é contra a construção de um solário e ampliação das celas no local.

Os diretores do sindicato que estão no município se reuniram com o diretor da DPI, Dr. Ivan Barreira, com o Delegado Regional, Dr. Lucas Soares de Caires, e ainda conversaram com o encarregado da SEJUSP, arquiteto Fabio Alex, e conseguiram avanços

“Verificamos que por uma questão técnica, eles começariam a reforma do fundo para a frente, começando assim pela área das celas, porém, após a nossa intervenção, acertamos que a reforma vai se dar da frente para o fundo. Com isso, ganhamos tempo para resolver a situação das celas, uma vez que não concordamos com a ampliação caso os policiais continuem responsáveis pela custódia dos presos”.

Os representantes do Sinpol se reuniram ainda com o secretário municipal de segurança pública, Marcelino Nunes, e entregaram um ofício para o prefeito de Ponta Porã. Além disso, os diretores também protocolaram ofícios no Fórum, na Promotoria de Justiça e na Defensoria Pública.

CRÉDITO: Tamiris Barcellos Assessora de Comunicação Sinpol-MS

