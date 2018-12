Sinpol Itinerante visita Aquidauana e Anastácio

O Sinpol Itinerante esteve na 1ª DP de Aquidauana, DAM de Aquidauana e DP de Anastácio na última quarta-feira (28). Durante a inspeção, o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, e o diretor trabalhista, Tony Medeiros, constataram diversos problemas como a falta de efetivo em todas as unidades policiais, celas deterioradas na 1ªDP, que ainda acaba recebendo, de forma provisória, presos de Miranda e Bodoquena, assim como a custódia de mulheres nas celas interditadas da DP de Anastácio.

O diretor trabalhista também observou que há problemas com a escala de sobreaviso da DAM, que está em desacordo com o que determina a lei nº 114/2005. “É fundamental que o policial civil tenha uma jornada de trabalho adequada para o bom desempenho das suas funções”, declarou Tony. Os diretores do sindicato ainda se reuniram com o delegado regional e com a delegada titular da DAM para discutirem as situações observadas. Ao final, houve o convite aos policiais que estavam presentes para participarem da Assembleia Geral que será realizada no próximo dia 15 de dezembro, às 9h30. “Essa aproximação do sindicato e dos policias civis é importantíssima para nos fortalecer como classe”, frisou Giancarlo.

Créditos Assessoria da Sinpol-MS

