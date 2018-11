Sinpol Itinerante visita delegacias de Corumbá e Ladário

Na última sexta-feira (23), o presidente do Sinpol, Giancarlo Miranda, e o diretor jurídico, Hectore Ocampo, visitaram as delegacias de Corumbá e Ladário. “Passamos a manhã com os policiais, ouvindo as reivindicações e vistoriando a estrutura das delegacias. O Sinpol Itinerante estará presente nas regionais acompanhando o dia a dia de toda a categoria, para assim, lutar por melhores condições de trabalho”, declarou Giancarlo.

Subsede de Corumbá

No período da tarde, os diretores do sindicato e os delegados sindicais da regional reuniram-se com o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, para debater a concessão de um espaço na cidade para a construção da subsede do sindicato. Na próxima semana, a prefeitura oficializará a doação do terreno de cinco mil metros quadrados na entrada principal da cidade.

