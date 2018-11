Sinpol Itinerante visita delegacias de Porto Murtinho e Bonito

Na quarta-feira (21), o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, e o diretor jurídico, Hectore Ocampo, visitaram as delegacias de Porto Murtinho e Bonito para verificar as condições de trabalho e ouvir as demandas dos policiais civis. Eles conversaram sobre as ações do sindicato em defesa da categoria, informaram o andamento de algumas reivindicações e convocaram para a Assembleia Geral do dia 15 de dezembro que tratará do orçamento para o exercício financeiro do ano de 2019; eleição do Conselho de Ética do Sindicato; Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e Defesa da Aposentadoria Policial.

“Somente quem vive a dura realidade do combate diário ao crime sabe onde é preciso agir, o que é preciso melhorar. Vamos levar todas as demandas e lutar por melhorias nas condições de trabalho e pela valorização da carreira”, afirmou Giancarlo. O Sinpol Itinerante tem o objetivo de aproximar o sindicato da base para fortalecer a classe.

