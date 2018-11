Sinpol Itinerante visitará cidades e unidades policiais do estado

Nesta semana, a nova diretoria executiva do sindicato juntamente com as coordenadorias reuniram-se para traçar os planos de ações da entidade para o próximo ano. Um dos projetos que será realizado é o “Sinpol Itinerante” que percorrerá as cidades e unidades policiais com o objetivo de verificar as condições de trabalho e as reivindicações da categoria. Segundo o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, o intuito é visitar todas as cidades nos próximos meses. “Os policiais civis que estão na base, no combate diário, sabem em quais pontos precisamos avançar. Esperamos contar com a colaboração de cada colega para lutarmos para o fortalecimento da classe”, frisou Giancarlo.

Créditos Sinpol-MS

