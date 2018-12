Sinpol Itinerante visitou delegacias de Dourados

Na manhã de sexta-feira (30), o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, o diretor administrativo adjunto, Jaime Martinelli, e a delegada sindical regional, Valéria Serra, reuniram-se com os policiais civis do Defron, Posto de Identificação, SIG, da 1ª e 2ª delegacias de Dourados. Eles esclareceram algumas dúvidas e informaram o andamento das reivindicações da categoria. Também convidaram o sindicalizados a participarem da Assembleia Geral que será realizada no dia 15 de dezembro, às 9h30, sobre o orçamento para o exercício financeiro do ano de 2019; eleição do Conselho de Ética do Sindicato; Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e Defesa da Aposentadoria Policial.

“O Sinpol Itinerante está sendo muito proveitoso, pois estamos conseguindo ouvir as demandas de cada policial civil, tirar dúvidas e, principalmente, fortalecer o grupo. Um sindicato forte se faz com a união e participação de todos”, declarou Giancarlo.

Subsede de Dourados

Na quinta-feira (29), os diretores reuniram-se com os delegados sindicais da regional de Dourados e com alguns filiados para debater as regras para o uso da subsede da localidade. O novo regramento foi aprovado e, em breve, será disponibilizado no site para leitura.

