Sinpol-MS apoiou Curso de capacitação para policiais do GOI

Na tarde de quarta-feira (18), o Sinpol-MS sediou o “Curso de Pesquisas em Fontes Abertas”, ministrada pelo investigador Michel Weiler Neves, especialista em Segurança da Informação. Policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (GOI) participaram da capacitação. Segundo o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, é importante o constante aperfeiçoamento no combate ao crime. “Com o decorrer dos anos e do avanço da tecnologia, as modalidades de crimes também se modificaram. Por isso precisamos estar sempre nos aprimorando para continuar servindo e protegendo a sociedade”, afirmou.

Créditos Tamiris Barcellos / Assessora de Comunicação Sinpol-MS

Comentários