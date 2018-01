Sinpol-MS e Sinpap-MS apoiam manifestação de policiais do Rio Grande do Norte

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul e o Sindicato dos Papiloscopitas e Peritos Oficiais de Mato Grosso do Sul manifestam publicamente seu apoio absoluto à paralisação dos policiais civis e militares do Estado do Rio Grande do Norte. Desde 20 de dezembro eles cobram o pagamento dos salários de novembro, dezembro e do 13º. O Sinpol-MS e o Sinpap-MS solicitam ao governo do estado do Rio Grande do Norte que cumpra o seu dever e ao menos coloque em dia os salários atrasados.

As entidades repudiam a decisão judicial que determinou a prisão de policiais militares e civis pelos crimes de insubordinação, motim ou desobediência. É injusto prender aqueles que estão se manifestando pacificamente pelo DIREITO a receber salário que está sendo negado.

O Sinpol-MS e o Sinpap-MS se solidarizam aos policiais do Rio Grande Norte, desejando força e determinação para que continuem a luta pela valorização da categoria.

CRÉDITO: Assessora de Comunicação Sinpol-MS Tamiris Barcellos

