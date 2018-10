Sinpol-MS emite nota de repúdio ao Governo do Estado de Roraima

O Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS) manifesta seu repúdio ao Governo do Estado de Roraima e à governadora Sueli Campos pela falta de respeito aos direitos trabalhistas dos policiais civis e demais servidores públicos do estado. Há cerca de um mês a categoria não recebe seus salários adequadamente, violando a dignidade do trabalhador, do arrimo de família. Solicitamos aos demais poderes constituídos do estado de Roraima que tomem as medidas necessárias para promover a resolução deste impasse que aflige a comunidade. O Sinpol-MS manifesta sua solidariedade aos colegas policiais civis e apoio na corajosa luta de servir à sociedade.

