Sinpol-MS emite nota sobre a restrição da DGPC para uso de viaturas por policiais civis

O Sinpol-MS esclarece que, no dia 26 de outubro de 2018, apresentou uma denúncia de que delegados titulares, diretores e assessores da Delegacia-Geral que não atuam diretamente em investigações, estariam usando as viaturas descaracterizadas para fins particulares e até com adesivos de candidatos políticos. A denúncia visou somente a adequação do uso correto dos recursos materiais existentes na Polícia Civil, ou seja, para investigação e elucidação de crimes. No entanto, a Delegacia-Geral tomou uma atitude despótica determinando que os policiais civis utilizem as viaturas somente em horário de expediente. O sindicato observa que o crime não tem hora para acontecer e as investigações ocorrem de forma ininterrupta. Tal medida prejudicará as investigações e com isso quem acabará sofrendo será a sociedade com a demora na resolução de ilícitos. O Sinpol-MS espera que a Delegacia-Geral não aja com revanchismo, mas sim com o princípio da moralidade e eficiência no serviço público. A Polícia Civil precisa atuar com excelência ao servir e proteger a sociedade. Dessa forma, é necessária que essa atitude seja revista com a normatização do uso das viaturas.

Créditos Sinpol-MS

