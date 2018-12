Sinpol-MS reúne-se com Capitão Contar

O Sinpol-MS está buscando reunir-se com os novos deputados estaduais eleitos para apresentar as demandas da categoria, mostrando um panorama dos problemas que apresentam as unidades policiais e solicitando o apoio dos legisladores. Nesta segunda-feira (03), o encontro foi com o deputado estadual eleito Capitão Contar, que teve o maior número de votos na última eleição em Mato Grosso do Sul, e contou com a presença do presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, do vice-presidente, Pablo Pael, do diretor trabalhista, Tony Medeiros, e do coordenador legislativo e parlamentar, Osmar Montenegro. Conforme observa Giancarlo, o resultado das eleições demonstrou que a sociedade anseia por melhorias na Segurança Pública e pelo combate à corrupção. “Uma Segurança Pública de qualidade e eficaz se faz não somente com investimentos em infraestrutura, mas sobretudo na valorização dos policiais”, declarou o presidente.

O Capitão Contar afirmou que será um defensor dos policiais civis e de suas reivindicações dentro da Assembleia Legislativa, lutando pela valorização da classe e por uma Segurança Pública de qualidade. “Meu gabinete estará sempre aberto para receber os policiais civis, podem contar comigo”, disse o deputado eleito.

Créditos Sinpol-MS

Comentários