Sinpol participa de reunião com Secretário Executivo do Ministério da Justiça

Na tarde de quarta-feira (5), o presidente do Sinpol e vice-presidente da Cobrapol, Giancarlo Miranda, participou, em Brasília/DF, de uma reunião com o Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Luiz Pontel de Souza; e ainda com o secretário-adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Brigadeiro Fernando Almeida Riomar.

Durante a reunião, os representantes da Polícia Civil discutiram sobre a Reforma da Previdência e a Lei Orgânica Nacional. “Temos trabalhado de forma continua na consolidação da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e defendendo a aposentadoria policial diante do novo governo”, declarou Giancarlo Miranda.

Também estiveram presentes o presidente da Cobrapol, André Luiz Gutierrez; o diretor jurídico do Sinpol/GO e secretário da Cobrapol, Antônio da Costa; a presidente da FEIPOL CON, Marcilene Lucena; e o presidente do Sindpol/RJ, Marcio Garcia.

Créditos: Sinpol-MS

