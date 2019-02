Sinpol reúne-se com Secretário de Administração sobre demandas da categoria

Na terça-feira (26), o Sinpol-MS reuniu-se com o Secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Roberto Hashioka. Como primeira pauta, o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, cobrou a publicação da promoção funcional referente a 2018. “A promoção funcional é um direito do policial civil, e também uma forma de valorizar a dedicação daqueles que dedicam suas vidas e carreira à Instituição, razão pela qual a sua postergação gera uma grande apreensão”, afirmou Giancarlo. Em seguida, foi dado início ao diálogo com a administração sobre a reivindicação salarial, destacando-se a informação de que Mato Grosso do Sul tem um dos piores salários do país, segundo o ranking nacional da Cobrapol.

Hashioka disse que buscará junto ao governador Reinaldo Azambuja a agilidade na publicação e efetivação das promoções. Acerca da questão salarial, afirmou estar disposto, desde já, em conversar com o sindicato, lembrando que a data-base é no mês de maio. Hashioka, por fim, enfatizou que o cenário econômico do Estado é difícil, já que o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi ultrapassado, mas se comprometeu em atender os pleitos dos policiais civis naquilo que for possível, pois acredita que são servidores carentes de valorização. Participaram da reunião o diretor de aposentados, Antônio Bianco, o vice-presidente, Pablo Pael, e o diretor trabalhista, Tony Medeiros.

Créditos: Sinpol-MS

