Sinpol se reuniu com deputado federal Fábio Trad

Na manhã desta sexta-feira (22), o vice-presidente do Sinpol, Pablo Pael; o diretor de trabalhista, Tonny Messias; e o diretor trabalhista adjunto, Alexandre Barbosa; juntos com outros filiados, se reuniram com o deputado federal Fábio Trad. O encontro teve como objetivo pedir o apoio do parlamentar para os pleitos da Polícia Civil, como propor emendas na PEC da Previdência, em defesa da aposentadoria policial; e ainda, apoio à Lei Orgânica Nacional, encaminhada pela Cobrapol ao Governo Federal.

“O Sinpol vem buscando apoio da classe política em prol das demandas a nível nacional e estadual para a valorização da carreira policial. Também pedimos uma audiência com o governador, Reinaldo Azambuja, para tratarmos de reivindicações como a promoção funcional, o sexto salário, e ainda, discutir a data base”, declarou Tonny Messias.

Créditos: Assessoria da Sinpol-MS