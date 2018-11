Sinpol se reuniu com policiais civis de Corumbá e Ladário

Na noite de quinta-feira (22), o presidente do Sinpol, Giancarlo Miranda, e o diretor jurídico, Hectore Ocampo, se reuniram com os policiais civis da região e falaram sobre os novos rumos do Sinpol. Na ocasião, o policial civil aposentado, Israel Bogarim, que sempre se dedicou às lutas sindicais, foi homenageado com o título de Diretor Emérito do Sinpol. Além disso, o policial Hedyl Benzi Filho também foi homenageado com um certificado da COBRAPOL, por ter sido candidato na última eleição. Hedyl também foi oficialmente nomeado para a Coordenadoria Legislativa e Parlamentar da atual gestão do Sinpol.

“É preciso reconhecer a dedicação e trabalho dos policiais que sempre lutaram pelo sindicato. Se hoje temos um Sinpol forte, respeitado e atuante, é graças ao empenho de vários colegas aguerridos, que amam a Polícia Civil e nunca abandonaram o sindicato”, finalizou Giancarlo.

Créditos Sinpol-MS

