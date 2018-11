Sinpol se reuniu com senadora eleita, Soraya Thronicke

Na manhã de quarta-feira (14), a senadora eleita, Soraya Thronicke, se reuniu com os diretores do sindicato, ocasião em que o presidente do Sinpol/MS, Giancarlo Miranda, entregou uma via do projeto da Lei Orgânica da Polícia Civil no Brasil, documento elaborado pela COBRAPOL, que visa dar mais celeridade e eficiência ao trabalho dos policiais, sobretudo no atendimento à população.

“Eu acredito que só as pessoas que estão na ponta do trabalho sabem realmente quais são as principais necessidades, então se essa é uma reivindicação dos policiais civis, vou analisar com carinho e apresentar ao nosso presidente, Jair Bolsonaro, e ainda para o futuro ministro da justiça, Sérgio Moro, para que esse projeto possa ser encampado pelo Governo Federal e encaminhado ao Congresso Nacional”, afirmou Soraya.

A senadora eleita também colocou o gabinete à disposição dos policiais civis e da segurança pública do Mato Grosso do Sul.

“Teremos acesso franco ao gabinete da senadora e vamos encaminhar nossas reivindicações, sempre no intuito da valorização do policial civil”, declarou Giancarlo Miranda.

