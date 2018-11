Na tarde de terça-feira (13), o diretor administrativo, Alessandro Jacometto, acompanhado do diretor administrativo adjunto, Jaime Martinelli, visitou a regional de Aquidauana. Em conversa com os policiais, os diretores falaram sobre os pleitos do sindicato como: promoção, escala de plantão e os novos rumos do Sinpol.

Na ocasião, o Sinpol itinerante, já em atuação, também vistoriou as obras na subsede do sindicato, acompanhando as melhorias no local.

Créditos Sinpol-MS

